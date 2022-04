Kirchdorf wird für Jahre zur Baustelle

Plus Der Straßen- und Kanalbau rund um den Theresienberg beginnt im Frühjahr. Dabei kommen auf die Anlieger auch Kosten zu, wie sich zeigt.

Ein Großprojekt zog die Kirchdorfer in Scharen zur Bürgerversammlung. Der Saal der Alten Schule war brechend voll. Es geht um die Kanalsanierung am Theresienberg. Gleich zu Beginn de Ausführungen ging ein erstes Raunen durch den Saal, denn die geplante Bauzeit sorgte für überraschte Gesichter.