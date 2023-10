Kirchdorf

26.10.2023

Kirchdorfer klagen über Gefahrenstellen im Ort

Plus Bei der Bürgerversammlung in Kirchdorf bei Bad Wörishofen geht es vor allem um Verkehrssicherheit. Das betrifft vor allem den Kindergarten und die Radfahrer.

Von Helmut Bader

In Kirchdorf ärgert man sich über die Folgen der Verkehrsbelastung. Das wurde bei der Bürgerversammlung in der Alten Schule überdeutlich. Es geht dabei um die Sicherheit von Kindern und allen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind. Ablehnende Haltungen von Behörden sorgten hier für deutliche Kritik. Die Dauerbaustelle am Theresienberg scheint dafür vor dem Abschluss zu stehen - dafür geht es gleich an anderen Stellen im Ort weiter.

Nachdem Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) über die Entwicklung Bad Wörishofens mit inzwischen über 18.000 Einwohnern berichtet hatte, ging es konkret um Kirchdorf. Die Straßenbeleuchtung dort sei inzwischen großteils auf LED-Lampen umgestellt, der Radweg beim Skyline Park werde weitergeführt. Welzel berichtete außerdem, dass das angebotene Neubaugebiet im Süden Kirchdorfs offenbar nicht gewünscht werde. Die Unterführung des Radweges unter der alten B18 beim Kapellenweg, welche sich die Kirchdorfer dafür sehr dringend wünschen, könne dagegen wohl kaum umgesetzt werden. Die Baustelle Theresienberg, so ergänzte Martin Hollmann vom Bauamt, könne wohl bis Jahresende abgeschlossen werden. Dort wird der Kanal samt Fahrbahn erneuert. Danach gehe es in der Fichtenstraße, im Finkenweg und im Quellenweg weiter. Ziel sei es, bis Ende 2024 auch dort fertig zu sein.

