Krampusse und Christkind sind beim ersten Weihnachtsmarkt in der Alten Mühle dabei

Plus Das bedeutende Denkmal Alte Mühle in Kirchdorf bietet die Kulisse für einen ganz besonderen Weihnachtsmarkt mit Überraschungsgästen.

Zum Jahresbeginn war sie das wertvollste Denkmal der staatlichen bayerischen Denkmalbörse. Mittlerweile hat die Alte Mühle Kirchdorf neue Besitzer und die füllen das historisch bedeutsame Areal schnell mit Leben. Erstmals gibt es dort einen Weihnachtsmarkt, der sofort großen Anklang fand.

Der verführerische Duft nach frisch gebackenen Waffeln und Glühwein empfängt die Gäste des Weihnachtsmarktes auf dem Areal der Alten Mühle. Zauberhafte Buden mit Kunsthandwerk, ein großer Innenraum zum Punsch trinken und Aufwärmen und ein täglicher Nikolausbesuch begeistert Klein und Groß gleichermaßen. Und wer Glück hat, trifft sogar das Christkind.