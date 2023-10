Kirchdorf

15:50 Uhr

Kranzkuh Lucy ist der Star beim Viehscheid in Kirchdorf

Plus Zum fünften Mal fand in Kirchdorf ein Viehscheid der besonderen Art statt. Familie Huber und die Kirchdorfer Musikanten waren überwältigt von der Besucherzahl.

Von Kathrin Elsner

"Das ist richtig süß, liebevoll und unterstützenswert", sagte eine Besucherin, die aus der Viehscheid-Hochburg Gunzesried zum Mitfeiern des Mini-Almabtriebs im Unterallgäu gekommen war. Der fünfte von Familie Huber organisierte Viehscheid in Kirchdorf ist zu einem Jahreshighlight des Dorfes geworden - diesmal mit einer Überraschung für die Treiber.

"Wir haben die Viehscheid drei Wochen lang vorbereitet, jetzt freu ich mich sehr, dass es losgeht", erzählt Thomas Huber und lächelt. Kranzkuh Lucy wird von der Weide abgeholt und trottet mit großer Schelle um den Hals treu am Halfter zum Hof der Familie. Simone Huber trägt den prächtigen, von den Damen der Familie in liebevoller Handarbeit gebundenen, Kopf- und Bauchschmuck für die junge Kranzkuh aus dem Haus. "Wir haben alles verwendet, was jetzt gerade in unserer Region wächst", verrät Gertrud Huber, "bespielsweise Buchs, Wacholder, Lingusterbeeren, Hagebutten und Pfaffenhütchen". Das Befestigen der Krone ist gar nicht so einfach, Lucy scheint nicht ganz so begeistert von ihrer neuen Kopfbedeckung zu sein. Das erste Fotoshooting steht an, selbstredend mit den beiden Hirtenjungen Benedikt Schiegg (11) und seinem Bruder Luis (7), fesch in Tracht gekleidet.

