Neues Feuerwehrauto: Kirchdorf feiert mit einem Festtag samt Umzug

Kirchdorfs neues Feuerwehrfahrzeug sorgt für mehr Sicherheit. Beim Festakt ist auch der Zustand des Feuerwehrhauses ein Thema.

Es hat zwar eine Weile gedauert, doch nun hat das neue Einsatzfahrzeug MLF (Mittleres Löschfahrzeug) der Kirchdorfer Feuerwehr auch seinen kirchlichen Segen erhalten. Verbunden mit einem Festakt samt Umzug und Böllerschießen.

Wie Kommandant Florian Mößmer mitteilte, hat das Fahrzeug bei bisher schon 28 Einsätzen seit 2021 seine Feuertaufe längst bestanden und stelle die Wehr auf ein deutlich höheres Einsatzniveau in vielen Bereichen. „Lieber spät als nie“, kommentierte er den, hauptsächlich durch die Corona-Beschränkungen bedingten, späten Segnungszeitpunkt. In einer netten Anekdote merkte er noch an, dass es gleich Kritik gegeben habe, als direkt nach der Übernahme noch während der Coronazeit eine Übung stattfand, als Treffen noch weitgehend untersagt waren. Doch in diesem Fall sei die Pflicht eben vorgegangen.

Beim Festgottesdienst hatte Pfarrer Andreas Hartmann das Wort „Segen“ in den Mittelpunkt seiner Ausführungen gestellt. So sei die Feuerwehr ein Segen für die Mitmenschen, weil sie bei Leid, Unfällen und Bränden zur Stelle sei. Passend zum Monat Mai vertraue er deshalb die Aktiven der Patrona Bavaria, der Muttergottes, an.

Bürgermeister Stefan Welzel sagt, auch am Kirchdorfer Feuerwehrhaus müsse noch etwas getan werden

In einem großen Festzug, angeführt von den Kirchdorfer Musikanten, zogen dann alle anderen anwesenden Feuerwehrleute aus den Stadtteilen, aus Rammingen, sowie den Kirchdorfer Bürgern hinter dem neuen Fahrzeug zum Schützenheim beim Sportplatz.

Dort hieß Bernhard Nett, der Vorsitzende des Feuerwehrvereines, die Gäste willkommen. Dirigent Florian Strobel ließ zunächst noch einmal seine Musikanten aufspielen, ehe Bürgermeister Stefan Welzel die Arbeit der Feuerwehr lobte. Er stellte das beispielhafte Verhalten im Ehrenamt und die gute Kameradschaft unter allen Wehren der Stadt heraus. Dies gebe der Bevölkerung ein gutes Gefühl. Er bestätigte, dass allerdings auch noch am Kirchdorfer Feuerwehrhaus „etwas getan“ werden muss.

Lesen Sie dazu auch

Glückwünsche überbrachte Hans-Peter Scholz von der Feuerwehr Bad Wörishofen. Er versprach, dass man es auch noch schaffen werde, eine neue Fahne für die Kirchdorfer Wehr anzuschaffen. Kreisbrandinspektor Wolfgang Heimpel sagte, das neue Fahrzeug diene der Bevölkerung und bringe die Kirchdorfer Wehr auf einen höheren Standard.