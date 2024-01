Unbekannte zerstören Skipiste in Kirchdorf

Unbekannte sind mit dem Auto auf den Kirchdorfer Skihügel gefahren. Wegen der tiefen Fahrspuren waren Abfahrten am Wochenende nicht mehr möglich.

Schönstes Winterwetter, die Skipiste beinahe vor der Haustür und dann das: Unbekannte sind in der Nacht auf Samstag mit dem Auto auf die Skipiste des Skiclubs Bad Wörishofen am Kirchdorfer Skihügel gefahren und haben sie damit für Wintersportler unbefahrbar gemacht. Laut Polizei reichten die Reifenspuren bis auf das Erdreich, ein Ski-Betrieb war deshalb am Wochenende nicht möglich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08247/96800 bei der Polizei zu melden.