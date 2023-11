Unfall am Kirchdorfer Theresienberg

In der Nacht auf Samstag hat es einen Unfall in Kirchdorf gegeben: Ein Autofahrer ist in einer Kurve von der Straße abgekommen.

In der Nacht auf Samstag ereignete sich am Theresienberg in Kirchdorf ein Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Fahrer kam laut Polizei alleinbeteiligt in einer Kurve von der Straße ab und in einer Wiese zum Stehen. Der Mann blieb unverletzt, am Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro, zudem musste das aus der Wiese herausgezogen werden. (mz)