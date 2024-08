Am Mittwochnachmittag hat es bei Kirchdorf einen Verkehrsunfall gegeben. Laut Polizei missachtete ein Autofahrer die Vorfahrt eines anderen Pkw an der Abzweigung von Kirchdorf in Richtung der St2518. Es kam zum Zusammenstoß, der Sachschaden liegt laut Polizei im fünfstelligen Bereich. (mz)

