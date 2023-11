Kirchdorf

Verschwinden einer 81-Jährigen löst groß angelegte Suche aus

Ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften hat am Samstag in Kirchheim nach einer vermissten 81-Jährigen gesucht. Am Sonntag wurde die Frau gefunden.

Mehrere Polizeistreifen, Kräfte der Bundespolizei, ein Polizeihubschrauber, die Rettungs-und Suchhundestaffel des Bayerischen Roten Kreuzes sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Kirchdorf, Rammingen und Tussenhausen haben am Samstag und am frühen Sonntagmorgen in und um Kirchdorf nach einer 81-Jährigen gesucht. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Mann aus Kirchdorf seine Mutter als vermisst gemeldet, die derzeit bei seiner Familie zu Besuch ist und fast täglich ausgedehnte Spaziergänge rund um Kirchdorf unternimmt. Am Samstag hatte sie das Haus wohl gegen 11.30 Uhr verlassen. Als sie nachmittags immer noch nicht zurück war, suchten die Angehörigen zunächst selbst nach der 81-Jährigen und wandten sich schließlich an die Polizei. Auch deren Suche blieb zunächst erfolglos. Nach dem Hinweis eines Bürgers aus Unterrammingen wurde die 81-Jährige am frühen Sonntagmorgen dann jedoch wohlbehalten gefunden. Die Umstände ihrer Abwesenheit sind bislang noch ungeklärt, so die Polizei. (mz)

