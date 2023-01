„Vier E“-Programm für Bad Wörishofen

Beim Neujahrsempfang stellt Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel seine Pläne vor. Geistliche finden deutliche Worte zu Problemen unserer Zeit.

Die Bewahrung der Schöpfung und ihrer Werte und der Umgang miteinander waren die beherrschenden Themen des traditionellen Neujahrsempfangs in Bad Wörishofen. Eingeladen hatten die katholische und evangelischen Kirchengemeinde zusammen mit der Stadt, diesmal nach Kirchdorf.

„Nach den schweren Monaten und Jahren, die hinter uns liegen, ist es schön, Sie alle hier begrüßen zu können“, eröffnete Pfarrer Andreas Hartmann den ökumenischen Gottesdienst und sparte trotz aller Freude über die vielen Gottesdienstbesucher nicht mit kritischen Worten. „Der Egoismus in der Gesellschaft nimmt zu, viele sind der Ansicht, keine Kirche, keine Vereine, keine Gemeinschaft mehr zu benötigen“, stellte er fest. In den schwierigen Zeiten hätten zwar viele Menschen Verantwortung für die Gemeinschaft übernommen und versucht, dass es irgendwie weitergeht. Umso trauriger sei es, dass gerade diejenigen, die aktiv etwas tun, anecken würden. „Glauben Sie nicht alles, was in der Zeitung steht, glauben Sie nicht jedem Leserbrief“, sagte Hartmann dazu. „Wir leben doch in einer Gemeinschaft und nicht in einer Ich-Gesellschaft. Bleiben Sie den Gemeinschaften treu, bewahren Sie diese und versuchen dies auch, an die nächste Generation weiterzugeben.“

Pfarrer Andreas Hartmann und Pfarrerin Tatjana Schnütgen sparten zum Jahresauftakt nicht mit deutlichen Worten. Foto: Marcus Barnstorf

Der Platz reichte kaum aus, um die vielen geladenen Gäste in der Alten Schule unterzubringen, für alle war es nach zwei Jahren der Corona-Beschränkungen ein offensichtliches Bedürfnis, sich zum Jahresauftakt wieder in zwangloser Runde zu treffen und auszutauschen. Auch für Gertrud Huber, die mit Hilfe von Frauenbund, Pfarrgemeinderat und freiwilligen Helfern über 800 Kanapees vorbereitet hatte. Die Veränderung der Gesellschaft und das Verhalten des Einzelnen durch Corona sei offensichtlich. Huber bedauert, dass in der Pandemie viele früher aktive Mitglieder den Vereinen den Rücken gekehrt hätten und auch nicht mehr zurückgekommen seien. „Da haben einige wohl entdeckt, dass es ohne Verein auf dem heimischen Sofa auch geht“, glaubt Huber. Doch es gab auch positive Aspekte. Der Seniorennachmittag – während der Corona-Beschränkungen als besinnliche Stunde in der Kirche abgehalten – kam so gut an, dass dieser beibehalten wird; ebenso wie die Krippe vor der Kirche und der Osterbrunnen. „Ich hoffe, dass der ein oder andere doch noch den Weg zurück in die Gemeinschaft findet“, wünscht sich Huber für das neue Jahr.

Pfarrerin Tatjana Schnütgen ruft in Bad Wörishofen zu mehr Klimaschutz-Engagement auf

Die Bewahrung der Schöpfung und der Klimaschutz war die zentrale Botschaft von Pfarrerin Tatjana Schnütgen in ihrer leidenschaftlichen Ansprache, in der sie eine Lanze für die Klimaschützer brach. „Wer die Erde als Mutter wahrnimmt, beurteilt Schäden, die der Erde zugefügt werden, weniger als materielle Schäden, sondern als Verletzungen am Leben“, betonte die Pfarrerin. Schnütgen, selbst Mitglied der Gruppe „Christians for Future“, einer Gruppe, die bei „Fridays for Future“ mitmacht, rief die Anwesenden auf, ihren Lebensstil zu überdenken und nicht erst zu warten, bis andere etwas tun, sondern selbst Verhaltensweisen, die dem Klima schaden zu hinterfragen und zu ändern. „Jeder der sich aufmacht, kann einen Domino-Effekt auslösen.“ Das erklärte Ziel der Erlöserkirche sei es, bis 2035 treibhausgasneutral zu sein.

Auch für Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) sind der ökologische Umbau und die energetischen Herausforderungen eine wichtige Aufgabe. Die Ziele der Stadt stellte er unter die „Vier E“: Erneuerung, Entwicklung, Energie und Events. Zur Erneuerung zähle nicht nur die Ausstattung der Straßenbeleuchtung mit energieeffizienten Leuchtmitteln und die Sanierung von Kanalisation und Straßen, sondern vor allem auch die Entwicklung des Rathauses, das sich in Zukunft als moderner Dienstleister präsentieren soll. „Die Verwaltung ist personell wieder gut unterwegs“, berichtete Welzel. „Auch die Entwicklung der Stadt ist sehr erfreulich, wie die gestiegenen Einwohnerzahlen belegen.“ Mit 17.988 Einwohnern kratzt Bad Wörishofen an der Marke von 18.000. Aktuell laufe gerade die Erweiterung der Kläranlage, aber auch Kindertagesstätten, Kindergärten und Schule müssten an die gestiegenen Bevölkerungszahlen angepasst werden.

Lesen Sie dazu auch

Stelldichein der Rettungskräfte (von links): Robert Stephan, Alexander Möbus, Markus Böhm, Georg Stürzel, Christian Kaufmann und Hans-Peter Roiser. Foto: Karin Donath

Gerade zum richtigen Zeitpunkt sei die Eröffnung der Heiligenfeld Klinik gekommen, einer psychosomatischen Klinik. „Hier lebt Kneipp weiter“, befand Welzel. Energetisch sei die Planung von Freiflächenphotovoltaikanlagen gerade in der Entwicklungsphase. „Bad Wörishofen ist ein toller Standort mit besonderer Lebensqualität und einem ganz besonderen Miteinander, um das uns viele beneiden“, sagte Welzel. „Deshalb planen wir in diesem Jahr auch tolle Veranstaltungen für unsere Mitbürgerinnen und -bürger und unsere Gäste.“ Auch ein Weltrekordversuch soll wieder in Bad Wörishofen stattfinden, diesmal im gemeinsamen Wassertreten.

Ein Weltrekordversuch soll Bad Wörishofen 2023 ins Gespräch bringen

Dass der Klima- und Umweltschutz bei den Ansprachen im Vordergrund stand, freute besonders Hannes Weber von der Bürgerinitiative Kirchdorf. Er hofft, dass der Umweltbeirat in diesem Jahr öfter zusammentritt, der erste Termin sei schon ausgemacht. Dabei sieht er sich nicht als Mahner mit dem Zeigefinger, der dem einzelnen Bürger vorschreiben möchte, was er zu tun und zu lassen habe. „Ich möchte vor allem, dass die Stadt ihre Hausaufgaben macht“, sagt Weber. Die Planung von Freiflächenphotovoltaikanlagen sieht er als einen wichtigen ersten Schritt. Sein Wunschtraum wäre eine energieautonome Stadt.

Ratsch und Tratsch auf dem Schwätz-Bänkla von Kirchdorf: Gertrud Huber (rechts) und Anja Miller sorgten für viele Lacher beim Neujahrsempfang. Foto: Karin Donath

Für viele Lacher sorgte der Sketch „Auf dem „Schwätz-Bänkla“. Auf diesem hatten sich zwei Gertrud Huber und Anja Miller zum Austausch von Neuigkeiten niedergelassen. Mit viel Humor und einem Augenzwinkern nahmen sie die langen Wartezeiten auf einen Termin im Bürgerbüro, die im Rathaus vorübergehend eingesetzte Security, die maroden Anschlagtafeln im Ort und den fehlenden Maibaum in Kirchdorf auf die Schippe. Doch es gab auch Lob für den schön gestalteten Außen- und Eingangsbereich vor der Alten Schule.

Der Neujahrsempfang war für die beiden Frauen eine gute Gelegenheit, ihre Wünsche an den richtigen Mann beziehungsweise Frau zu bringen – und weil sie gerade beim Wünschen waren: ein neues Feuerwehrhaus wäre auch nicht schlecht.