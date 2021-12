Franziskus wird 85: Dem Papst ganz nah für einen Augenblick

Papst Franziskus wird heute 85 Jahre alt. Bei einer Audienz kann man den Heiligen Vater hautnah erleben – wie unsere Redakteurin. Haben Sie auch ein Erlebnis mit dem Papst? Dann melden Sie sich bei uns!

Papst Franziskus feiert am 17. Dezember seinen 85. Geburtstag – und wir suchen deshalb nach Ihren Erlebnissen mit dem Papst. Unsere Redakteurin Melanie Lippl hat Franziskus im September 2019 bei einer Generalaudienz erlebt und schildert hier ihre Eindrücke.

Als Elftklässlerin habe ich mich in Rom verliebt. Unsere Führung durch die Stadt begann nach vielen Stunden im Nachtzug und so gut wie keinem Schlaf auf dem Deutschen Friedhof, dem Campo Santo Teutonico, einem ganz besonderen Ort inmitten des Vatikans. Auf das Gelände darf nur, wer die Schweizer Gardisten auf Deutsch anspricht und um Einlass begehrt. Es herrscht eine ganz besondere Atmosphäre dort, die man selbst als übernächtigter Teenager spürt – und sie hat mich nicht mehr losgelassen.

Frisch verheiratete Paare dürfen bei Papst-Audienzen ganz vorne sitzen

Als unsere Hochzeitsreise mich unter anderem wieder nach Rom führte, stand fest: Diesen besonderen Ort muss ich meinem Mann zeigen. Doch wir hatten nur wenige Tage Zeit in der italienischen Hauptstadt, einen straffen Terminplan und Pech. Jeden Tag standen wir vor verschlossenen Türen, unter anderem auch deshalb, weil eine Generalaudienz stattfand. Einen mit Menschen vollen Petersplatz erlebten wir schon damals. Den Papst haben wir nicht gesehen. Wieder zuhause erfuhren wir, dass frisch verheiratete Paare im Hochzeitsoutfit bei Audienzen ganz vorne sitzen durften und häufig vom Papst persönlich gesegnet werden. Was habe ich mich geärgert! Natürlich wäre es ein Aufwand gewesen, das üppige Brautkleid nach Rom zu transportieren, aber das wäre es mir wert gewesen. Sei’s drum: Chance verpasst.

Als wir 2019 wieder planten, nach Rom zu reisen (schließlich gab es abseits der klassischen Touristenziele noch viel zu entdecken), entschieden wir nach kurzem Überlegen, uns um Tickets für eine Generalaudienz zu bewerben. Auf der Homepage des Pilgerzentrum füllte ich Wochen vorher ein Formular aus und erhielt kurz darauf eine automatische E-Mail-Antwort, dass unsere kostenlosen Karten für die Mittwochsaudienz ab Montag, 10 Uhr, in den Räumen des Pilgerzentrums abgeholt werden können. Wer sie allerdings bis Dienstag, 16 Uhr, nicht abholt, hat Pech gehabt.

Die Karten für die Audienz gibt es im Pilgerzentrum

Wir hatten also neben der Papstaudienz noch einen weiteren Termin in unserem Urlaub: Karten abholen. Das Pilgerzentrum nahe der Engelsburg war schnell gefunden, gerade noch rechtzeitig. Und der Besuch dort sehr eindrücklich: Draußen das laute, chaotische Italien, dann tritt man durch die Tür und fühlt sich plötzlich wie in einer deutschen Amtsstube, an deren Wände Aushänge auf Deutsch informieren und in der alle Deutsch miteinander sprechen. Binnen weniger Minuten hatten wir die Karten in der Hand: „Udienza Generale di Sua Santità Francesco“ stand schwungvoll auf dem roten Papier geschrieben. Es konnte losgehen.

Das Zeitfenster zum Abholen der Eintrittskarten war kurz.

Am Mittwochmorgen machten wir uns nach einem superschnellen Frühstück (ein Hoch auf italienische Bars!) auf in Richtung Vatikan. Wir waren nicht allein. Einlass zu der um 9 Uhr beginnenden Veranstaltung war ab 7.30 Uhr, doch schon lange vorher drängten sich die Menschen eng an eng, wie es heute nicht mehr vorstellbar ist, an den Eingängen. Am Rande bekam ich mit, dass für einen Amerikaner der Tag alles andere als gut begann: Ein Taschendieb hatte ihm im Gedränge den Geldbeutel gestohlen.

Die Audienz-Besucher kamen überwiegend aus Bayern

Endlich hatten wir die Kontrolle passiert, doch nun standen wir Audienz-Neulinge vor der Qual der Wahl: Wohin sollten wir uns setzen? Vorne oder hinten, rechts oder links? Oder doch lieber stehen? Wo würde der Papst vorbeikommen, wo nicht? Wir entschieden uns für einen Sitzplatz, nur etwa eineinhalb Meter von einem Gang entfernt, und kamen recht schnell mit den Menschen ins Gespräch, die sich um uns herum niederließen. Das Kuriose: Sie alle kamen aus Bayern!

Um neun Uhr ging es los: Die Pilgerinnen und Pilger wurden begrüßt – und Papst Franziskus fuhr mit seinem Papamobil durch die Menge. Man konnte ihn nicht sehen und wusste dennoch genau, wo er gerade unterwegs war, denn wie die Arme bei einer einer Laola-Welle ging ein Raunen über den Petersplatz, begleitet von Menschen, die auf Stühle stiegen und sich am liebsten übereinander gestapelt hätten, um ein Foto vom Heiligen Vater zu machen. Auch ich hatte die Kamera in der Hand und wartete darauf, dass der Papst an unserem Gang vorbeikommen würde. Irgendwann war es dann soweit. Man hörte, dass sich das Papamobil von hinten näherte. Wir hatten den richtigen Platz gewählt! Noch nicht mal zwei Meter neben uns fuhr Papst Franziskus vorbei. Auf den Auslöser habe ich in diesem Moment nicht gedrückt. Ich hatte mich spontan entschlossen, dass es mir wichtiger war, die Situation mit meinen eigenen Augen statt durch das Display der Kamera zu sehen.

Kein Foto vom Papst, der mit dem Papamobil vorbeifährt?

Doch damit hatte ich, die gelernte Redakteurin, die es gewohnt ist, im entscheidenden Augenblick abzudrücken, kein Foto von diesem Erlebnis. Mein niederbayerischer Sitznachbar war hingegen gerade dabei, etwas umständlich die Bilder auf seinem Handy anzusehen. Er hatte den Moment perfekt eingefangen!

Es kostete mich etwa Überwindung, ihn anzusprechen, aber letzten Endes hat es sich gelohnt: Er überließ mir sein Foto. Nun hatte ich doch noch ein Bild von diesem Erlebnis, zusätzlich zu den Erinnerungen an diesen Vormittag und die vielen Menschen aus unzähligen Ländern, die hier auf diesem Platz vereint waren.

Wir suchen Ihre Erlebnisse mit dem Papst – ob Franziskus, Benedikt XVI. oder Johannes Paul II. Schicken Sie uns Fotos (womöglich gar ein Selfie mit dem Papst?), schreiben Sie uns, wann und wo Sie den Heiligen Vater getroffen haben, und senden Sie uns alles bis spätestens Mittwoch, 22. Dezember – per Post an Mindelheimer Zeitung, Dreerstraße 6, 87719 Mindelheim oder per Mail an redaktion@mindelheimer-zeitung.de (Betreff: Papst). Mit Ihrer Einsendung klären Sie sich mit einer Veröffentlichung einverstanden.