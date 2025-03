1500 Euro für die Kirchheimer Bücherei

Der Kirchheimer Marktrat hat den Zuschuss für Kirchheimer Bücherei genehmigt. Die Bücherei, die von mehreren Ehrenamtlichen betrieben wird, bekommt wie im Vorjahr 1500 Euro, erklärt Bürgermeisterin Susanne Fischer.

Fast 7000 Bücher und Zeitschriften hat die Bücherei Kirchheim im Bestand, wie ein Blick in die Statistik von 2024 zeigt. Der Großteil davon (3282) sind Kinder- und Jugendbücher, gefolgt von Romanen (1990) und Sachbüchern (1339). Dazu kommen noch 386 Zeitschriften. Die Reihenfolge der beliebtesten Medien ist dieselbe: Am häufigsten wurden Kinder- und Jugendbücher ausgeliehen (4544 Mal), gefolgt von den Romanen (1418). Sachbücher wurden 345 Mal entliehen, Zeitschriften 191 Mal. Insgesamt kommt man so auf knapp 6500 Entleihungen.