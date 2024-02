40.000 Euro Schaden bei Zusammenstoß in Kirchheim

Ein Autofahrer hat an einer Kreuzung die Vorfahrt eines anderen Autos missachtet und so einen folgenschweren Unfall verursacht.

An der sogenannten Wanzl-Kreuzung in Kirchheim kam es am Dienstag zu einem schweren Unfall, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde. Laut Polizei befuhr ein 83-Jähriger die Hasberger Straße und fuhr an der Kreuzung mit der Staatsstraße 2037 langsam, aber ohne zu halten in den Kreuzungsbereich ein. Er missachtete dabei die Vorfahrt eines von links kommenden 47-jährigen Autofahrers und es kam zum Zusammenstoß. Der Wagen des 83-Jährigen wurde nach rechts von der Fahrbahn geschleudert, der Mann wurde dabei leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 40.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war die Staatsstraße für rund eineinhalb Stunden nur teilweise befahrbar. Die Verkehrslenkung und Reinigung der Unfallstelle übernahm die Freiwillige Feuerwehr Kirchheim. Diese war mit zwei Fahrzeugen sowie 15 Einsatzkräften vor Ort. Als ein Feuerwehrmann einen Verkehrsteilnehmer bat, zurückzusetzen, um einen Traktor passieren zu lassen, widersetzte sich dieser zunächst und beleidigte bei der Weiterfahrt die Einsatzkräfte. Ein Feuerwehrmann erstattete daraufhin Anzeige. (mz)