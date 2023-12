Advent in Kirchheim: Einfach zauberhaft

Zum Adventszauber mit seinem bunten Programm kamen die Gäste in Scharen nach Kirchheim. Auch das schlechte Wetter konnte sie nicht schrecken.

Vorweihnachtsstimmung genossen die Gäste beim Kirchheimer Adventszauber. Sie trotzten dem Dauerregen und genossen das breit gefächerte Angebot. Im Rathaus, wo es trocken und warm war, gab es Kunstwerke zu sehen, von Schülern der Kirchheimer Grund- und Mittelschule, die am ersten Abend prämiert wurden. Dazu waren Werke verschiedener Freizeitmaler aus der Gegend zu sehen, wie ein großer Hirsch im Schneetreiben von Elisabeth Kerler aus Eppishausen, aber auch Schmuck von Sophie Biehler und ihrer Mutter. Besonderen Anklang fand die Ausstellung mit den thematisch nach verschiedenen Städten geschmückten Christbäumen. Hildegard Maier und Beate Gaßner hatten mit viel Liebe und originellen Motiven echte Hingucker geschaffen, Christbäume auf denen es viel zu entdecken gab: Die Queen mit einem Corgie, Erdbeeren, Mozartkugeln oder eine Kuh.

Beim Adventszauber trotzten die Kiirchheimer und ihre Gäste dem schlechten Wetter. Foto: Ulla Gutmann

Musiziert wurde drinnen wie draußen natürlich auch. Am Samstag etwa spielte Musikalino, eine Akkordeongruppe unter Leitung von Joseph Haugg im Rathaus. Draußen war es weniger gemütlich: die Kindergartenkinder traten am Freitag im Regen auf und sangen tapfer ihre Lieder, wie später die Schulkinder oder die kleinen Trommler mit Kochlöffeln und Töpfen. "Kids Beat It" heißen die Jüngsten vom Blasorchester Kirchheim.

Zum Glück waren alle Engel in Kirchheim warm eingepackt

Auch die Engelschar und der Nikolaus kamen am nächsten Tag in ihrer Kutsche bei Regen an. Aber alle waren warm eingepackt und auch die zahlreichen Zuschauer ließen sich das weihnachtliche Schauspiel nicht entgehen. Die „Engelmama“ Erika Defrancesco sorgt seit über 50 Jahren dafür, dass die Engelchen ordentlich auf der Bühne stehen und nichts an der Kleidung verrutscht ist. Ernst und Jessica Striebel waren mit einem großen Regenschirm unterwegs. Und Jessica Striebl erinnerte sich: „Ich wollte wie alle Kirchheimer Mädchen dabei sein bei den Engelchen. Nicht wegen des schönen Gewandes, sondern, weil man mit der Pferdekutsche fahren durfte!“

Hobbykünstler zeigten in Kirchheim ihre Werke. Elisabeth Kerler präsentierte einen Hirsch im Schnee. Foto: Ulla Gutmann

Am Stand von Hexenmeister Peter Baumgärtlner gab es original Kirchheimer Hexenpunsch. „Seit 15 Jahren koche ich diesen Trank und das ist schon eine Institution auf dem Weihnachtsmarkt geworden“, erzählt er. Über einem offenen Feuer hängt ein altertümlicher Metalltopf in dem Obstscheiben schwimmen. Der Hexenmeister schüttet mit einem großen Löffel weißes Pulver darüber und auf der Oberfläche des Punsches züngeln Flammen.

Wer "einfach so" beim Auftritt des Theatervereins Harmonie vorbeischauen wollte, hatte Pech. Denn der Raum im Bischofshof war rappelvoll, da passte niemand mehr rein. Viel Spaß war garantiert mit Esel Pedro und Ochse Bruno und noch zwei Räubern, die sich im Stall einquartierten. Die Zuschauer hatten viel Spaß am Theater und am bunten Angebot - das schlechte Wetter war da schnell vergessen.