Alle können mitmachen: Ein Gaming-Unternehmen geht neue Wege

Ein neu gegründetes Unternehmen in Kirchheim entwickelt ein Computerspiel. Dabei kann jeder mitbestimmen, wie es aussehen soll.

Noch gibt es nicht viel zu spielen, in der kargen, braun-grauen Landschaft, durch die sich die Figur bewegt: Das Computerspiel "Malice" befindet sich noch in der Testphase. Und das ist gut so. Denn bevor das Spiel fertiggestellt wird, sollen zukünftige Spielerinnen und Spieler selbst sagen, was sie von den Ideen der Entwickler halten, und eigene Vorstellungen einbringen. Eine innovative Idee aus Kirchheim für die Gamingindustrie.

Bei dem Spiel handelt es sich um eine Fantasy-Welt, so viel darf der Unterallgäuer Game Designer Michael Ruf verraten. In dem Action-Spiel müssen die Spieler die Apokalypse durch verschiedene Kämpfe verhindern. Die Grundidee steht also, Ruf und seine Kollegen arbeiten bereits seit einem Jahr daran. Dennoch soll demnächst auch die Community - und das bedeutet, alle, die möchten - mitbestimmen, wie sich das Spiel genau entwickelt. Sie dürfen sagen, was sie gut finden und was nicht.

Unternehmen "Yousom" im Unterallgäu gegründet

Michael Ruf ist staatlich anerkannter Game Designer. Schon als Kind entwickelte er gerne Spiele, später dann auch am Computer. Allerdings war das für den 28-Jährigen lange Zeit nur ein Hobby neben seinem Beruf als Maler. Vor einigen Jahren entschloss er sich dann, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen und ist für eine Ausbildung zum Game Designer nach Berlin gezogen.

Computerspiel Michael Ruf ist staatlich anerkannter Game Designer. Schon als Kind entwickelte er gerne Spiele, später dann auch am Computer. Inzwischen hat er sein Hobby zum Beruf gemacht. Foto: Yousom

Ein Jahr nach seinem Abschluss kehrte der Unterallgäuer zurück und gründet nun in Kirchheim das Unternehmen "Yousom". Der Name wirkt etwas kryptisch, ist aber Programm: Er setzt sich aus dem Englischen "You", für Du, und dem lateinischen "Somnium", für Traum, zusammen. Bedeutet also in etwa "Dein Traum". Laut Ruf steht das dafür, dass sie das Computerspiel für alle Menschen machen.

Das Spiel soll für alle kostenlos zur Verfügung stehen

Das drückt sich nicht nur darin aus, dass alle mitbestimmen können. Vielmehr soll das Spiel auch kostenlos und ohne Werbung heruntergeladen werden können. Das ist nur möglich, weil alle Entwickler ehrenamtlich an dem Spiel arbeiten, ihr Geld verdienen sie in anderen Jobs nebenbei. Sie wollten sich nicht abhängig machen von Sponsoren oder Konzernen. "Eigentlich ist es ein riesiges Minusgeschäft", erklärt Ruf, "aber wir machen es für die Sache."