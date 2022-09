Kirchheim

"Alte Sölde" in Kirchheim: Das können Interessierte am Sonntag entdecken

Plus Die Familie Striebel hat die „Alte Sölde“ in Kirchheim restauriert. Heuer wurde das Gebäude vom Landesamt für Denkmalschutz ausgezeichnet und kann am Sonntag zum Tag des offenen Denkmals besichtigt werden.

Von Dominik Bunk Artikel anhören Shape

Nahe der Kirchheimer Ortsmitte, in der Poststraße, befindet sich ein Gebäude, das der Betrachterin oder dem Betrachter schnell ins Auge fällt. Die „Alte Sölde“. Sie ist mit einem schwarz-weißen Dreiecksmuster an den Außenkanten verziert, die Fenster sind mit schwarzer Farbe eingerahmt. Was man auf den Ersten Blick aber nicht erkennt: Mit fast 500 Jahren handelt es sich um eines der ältesten Gebäude Kirchheims, außerdem wurde es in diesem Jahr mit dem Denkmalpreis des Bezirks Schwaben ausgezeichnet. Am Sonntag kann die "Alte Sölde" am Tag des offenen Denkmals besichtigt werden.

