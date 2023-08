Autofahrer missachtet Vorfahrt: Rollerfahrerin stürzt

Die Polizei sucht den Unfallverursacher, der einfach weitergefahren ist, ohne sich um den Vorfall in Kirchheim zu kümmern.

An der Einmündung Hauptstraße / Franz-Josef-Straße in Kirchheim kam es am Freitagabend zu einer Unfallflucht. Laut Polizei fuhr eine 17-Jährige mit ihrem Roller auf die Einmündung zu, als ihr ein unbekannter Autofahrer die Vorfahrt nahm. Die junge Frau musste ausweichen und stürzte dabei. Beim Sturz zog sie sich Abschürfungen zu und der Roller wurde beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Sturz zu kümmern. Die Polizei Mindelheim sucht Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 08261/7685-0 melden können. (mz)