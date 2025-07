Beim „Ramadama“ packen alle in und um Kirchheim mit an

Was man nicht alles findet, wenn man sich auf den Weg zum Müllsammeln macht. Im Kirchheimer Marktgebiet war es wieder so weit: „Ramadama“ war angesagt und aus allen Ortsteilen kamen Jung und Alt zusammen, um die Natur von achtlos oder absichtlich weggeworfenem Müll zu befreien. Auch aus Hasberg war ein Trupp am Start. Zum Abschluss der Sammelaktion wurde erst der Müll sortiert und danach gab es eine Brotzeit, die sich alle redlich verdient hatten. Bürgermeisterin Susanne Fischer dankte der Familie Keppeler für die Organisation und Bewirtung und allen Sammlern für ihren engagierten Einsatz.

