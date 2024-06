Kirchheim

Beruf Falknerin: Der Lebensweg von Ramona Wanner war voller Kurven

Plus Die Kirchheimerin hat in ihrem Leben schon viel gemacht. Gelernt hat sie Friseurin, doch mittlerweile bestimmen Natur und Tiere ihr Leben. Ihre besondere Leidenschaft ist die Falknerei.

Von Ulla Gutmann

Ramona Wanner, genannt „Mona“, hat in ihrem Leben einiges ausprobiert, bis sie schließlich angekommen ist, wo sie heute steht: Sie ist Falknerin und Jägerin und hat eine Praxis für energetische Heilarbeit für Mensch und Tier, Hypnose und Beratung. "Das Schlimmste für mich wäre, wenn ich mit 90 Jahren dasitze und mir Dinge einfallen, die ich gerne im Leben gemacht hätte und nicht gemacht habe, aus Angst oder aus Bequemlichkeit", sagt sie. Sie glaubt daran, dass man seinen eigenen Weg finden und gehen muss, auch wenn man damit aneckt.

Schon als Kind war Mona gern in der Natur unterwegs

Sie wuchs in Salgen auf und begleitete ihren Vater oft ins Salgener Moos. Dort lernte sie, verschiedene Vogelarten nach Gesang und Optik zu bestimmen. Ihr Vater hatte immer Hunde und engagierte sich im Hundesport, wo er es bis zu bayerischen Meisterschaft brachte. So war Mona als Kind viel auf dem Hundeplatz des VDH in Mindelheim: Die Kindheit war geprägt von Ausflügen in die Natur und die enge Beziehung zu Hunden. Nach der Schule wollte sie erst Krankenschwester werden, machte dann aber eine Ausbildung zur Friseurin. Ihre beiden Söhne erkrankten schon wenige Wochen nach der Geburt an einer schweren Form der Neurodermitis. Eine Heilpraktikerin empfahl eine Behandlung, bei der Ziegenmilch eine zentrale Rolle spielte, und so kamen diese Tiere ins Leben von Mona Wanner.

