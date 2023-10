Betrunkener fährt in Schlangenlinien

Mit mehr als 1,1 Promille ist ein Autofahrer von Kirchheim bis in den Landkreis Günzburg gefahren. Ein aufmerksamer Autofahrer hatte die Polizei informiert und ihn verfolgt.

Einem Autofahrer ist am Sonntagabend in Kirchheim ein anderer Autofahrer aufgefallen, der in Schlangenlinien unterwegs war. Er informierte die Polizei – und verfolgte den Mann bis in den angrenzenden Landkreis Günzburg. Dort stoppte ihn die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Der Mann musste noch vor Ort seinen Führerschein abgeben. (mz)