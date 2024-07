Bundesweite Razzia: Durchsuchung auch in Kirchheim

Beamte des kriminalpolizeilichen Staatschutzes der Memminger Kriminalpolizei durchsuchten am frühen Mittwochmorgen die Wohnung eines 42-Jährigen in Kirchheim. Zeitgleich wurden auch Objekte in Baden-Württemberg und Berlin durchsucht. Die Ermittlungen richten sich gegen einen Personenzusammenschluss, der via Messaging-Dienst verfassungswidrige und volksverhetzende Bildinhalte teilte. Bei der Durchsuchung in Kirchheim stellten die Beamten Mobiltelefone sicher, so die Kriminalpolizei Memmingen. (mz)

