Das Blasorchester schreibt einen musikalischen Wunschzettel

Plus Das Blasorchester Kirchheim hat die Stücke für sein Jahreskonzert selbst ausgesucht und damit die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer begeistert.

Weihnachtszeit – Zeit der Wünsche: Auf den Wunschzettel für das Jahresabschlusskonzert des Blasorchesters Kirchheim schrieben die Musikerinnen und Musiker Musiktitel, die sie unbedingt spielen wollten. Das zu ändern hatte Dirigent Michael Werner keine Chance. Er führte das Orchester perfekt durch den Konzertabend.