Kirchheim

17:30 Uhr

Das Freiluftkonzert des Blasorchesters Kirchheim war sensationell

Plus Eigentlich war der Bischofshof nur eine Notlösung, weil der Kirchheimer Zedernsaal noch geschlossen ist – aber was für eine! 400 Gäste waren begeistert von der Nacht der Musik.

Er sollte ein "Ausweichort" für das Pfingstkonzert vom Blasorchester Kirchheim sein, der Bischofshof im Herzen von Kirchheim. Aber es war viel mehr: Dieser Auftritt unter freiem Himmel war nicht nur für die Musikerinnen und Musiker unter der bewährten Leitung von Michael Werner eine Sensation, sondern auch für die 400 Gäste im ausverkauften Hof.

Auch Dudelsäcke erklangen beim Konzert in Kirchheim

Die Open-Air-Gala "Night of Music" versprach so – und hielt es! Die Mitwirkenden waren nicht nur die Musikanten vom Stammorchester. Gemeinsam mit ihnen spielte die Big Band Wellblech des Orchesters. Auch die Jüngsten von "Beat it" waren begeistert mit von der Partie. Vier Dudelsackspielerinnen und Dudelsackspieler aus Memmingen und Landsberg sorgten für ganz besondere Momente. Sie brachten die richtigen Klänge für das beliebte "Amazing Grace" und für das Paradestück "Highland Cathedral" mit.

