Denkmalpreis für die „Alte Sölde“ der Familie Striebel in Kirchheim

Familie Striebel aus Kirchheim hat das historische Gebäude saniert. Nun gab es für die "Alte Sölde" eine Auszeichnung - und viel Lob.

Der Bezirk Schwaben hat fünf Projekte mit dem Denkmalpreis ausgezeichnet, darunter die „Alte Sölde“ in Kirchheim. In den Augen der Jury ist das 1574 errichtete Haus charakteristisch für die Wohngebäude der ärmeren Bevölkerung in Schwaben im 16. Jahrhundert.

Ursprünglich war das Gebäude als Doppelsölde angelegt und beherbergte zeitweise eine Bäckerei. Nach mehreren Umbauten entstanden neben dem Wohnbereich eine Tenne, ein Kuhstall sowie eine angebaute Remise. Nachdem die letzte Bewohnerin 2002 ausgezogen war, übernahm Familie Striebel das Haus und restaurierte es.

„Durch jahrelange Arbeit konnte ein Gebäude, das zunehmend verfallen ist, zu einem bauhistorischen Schmuckstück aufgewertet werden“, sagt Bezirkstagspräsident Martin Sailer. „Die Sanierung bedeutet eine wahre Bereicherung für Kirchheim und ist ein Leuchtturm-Projekt für ganz Schwaben.“

Die Außenfassade des Kirchheimer Hauses wurde nach historischer Vorlage erneuert

Die Bauherren legten bei der Sanierung Wert auf den Erhalt von möglichst vielen historischen Strukturen. Die fragile Substanz des Gebäudes wurde erhalten, die Gebäudekonstruktion stabilisiert. An der Außenfassade fanden sich Reste von Malerei, die Familie Striebel nach historischer Vorlage erneuern ließ.

Für den Umbau und die Sanierung der "Alten Sölde" in Kirchheim hat Familie Striebel einen Preis bekommen. Foto: Felix Guffler.

#„Durch das umsichtige Vorgehen der Bauherren entwickelte sich das Objekt von einer Bauruine zu einem historischen Glanzstück im Markt Kirchheim“, sagt Bezirksheimatpfleger Christoph Lang. „Durch die Restaurierungsarbeiten an Fenstern, Türen und Böden sind unter hohem Einsatz zahlreiche Einzelteile erhalten oder detailgetreue Rekonstruktionen durchgeführt worden. Die Arbeiten zeugen von hoher Kreativität und technischer Präzision.“ (mz)