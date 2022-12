Der Theaterverein Kirchheim will wieder durchstarten

Beim Adventszauber gibt’s ein Weihnachtsspiel der anderen Art – und auch fürs Frühjahr laufen schon die Planungen beim Kirchheimer Theaterverein "Harmonie".

Der Kirchheimer Theaterverein "Harmonie" hat keine einfache Zeit hinter sich: Im Februar 2019 wurde wegen Differenzen über den Adlersaal mit dem Fürstlichen Haus die bevorstehende Saison kurzfristig abgesagt, dann kamen Corona und der Umbau des Adlers zum Bürger- und Kulturzentrum, der eine Nutzung des Saals derzeit unmöglich macht. Doch die Schauspielerinnen und Schauspieler wollen nicht aufgeben und starten nach ihrer Zwangspause nun mit neuem Elan.

Sie wollen beim Kirchheimer Adventszauber ein Zeichen setzen und sagen: „Wir sind noch hier!“ Mehr als ein Dutzend Spieler, darunter überwiegend Jugendliche, bringen ein ganz besonderes Stück namens „(K)ein Weihnachtsspiel“ zur Aufführung. Wie Zweiter Vorsitzender Hans Hampp erklärt, wird darin die Probe eines Weihnachtsspiel erzählt – nur, dass die Truppe, die da gerade fürs Krippenspiel probt, eigentlich ganz andere Dinge im Kopf hat ... aber das sollen die Zuschauerinnen und Zuschauer des schrägen Theaters selbst erleben.

Hier kann man den Theaterverein beim Kirchheimer Adventszauber erleben

In der Halle der Fuggers im Bischofshof (gegenüber der Metzgerei Birzle) ist das rund 15-minütige Stück am Freitag, 2. Dezember, um 19.30 und 20.45 Uhr zu sehen, am Samstag, 3. Dezember, um 19.45 und 21 Uhr. Am Freitag um 20 Uhr und am Samstag um 20.15 Uhr gibt es auch ein „Interview mit dem Nikolaus“ und andere Geschichten zum Schmunzeln. Zudem steht draußen ein kleiner Stand des Vereins zur Verköstigung der Zuschauerinnen und Zuschauer.

Und auch die Pläne für 2023 laufen beim Theaterverein bereits. „Wir wollen im Frühjahr wieder spielen“, sagt Hampp. Um möglichst flexibel zu sein, falls jemand wegen Corona ausfällt, wird es vermutlich kein größeres, langes Stück sein, sondern mehrere kleine Einakter, die zur Aufführung kommen. Was den Ort betrifft, sei man derzeit noch in Gesprächen. Der Verein plant aber damit, in Kirchheim aufzutreten.

