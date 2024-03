Auch in Derndorf steigen die Kindergarten-Gebühren

Nach der Erhöhung der Gebühren für die Kita in Kirchheim hat der Marktrat beschlossen, auch beim gemeindlichen Kindergarten die Beiträge heraufzusetzen.

Für rund 3064 Euro Defizit pro Kindergartenkind kommt der Markt Kirchheim im Jahr auf - Tendenz steigend. Nachdem in der vergangenen Sitzung die Beiträge für die Kindertagesstätte Maria Königin heraufgesetzt worden sind, hat der Marktrat nun einstimmig beschlossen, auch für den gemeindlichen Kindergarten St. Vitus in Derndorf die Beiträge zu erhöhen, um die Gebühren der beiden Einrichtungen anzugleichen.

So sehen künftig die Gebühren für den Kindergarten Kirchheim aus

Konkret heißt das: Wer bis zu vier Stunden Betreuungszeit gebucht hat, hat bislang 96 Euro (inklusive Spielgeld) gezahlt, künftig liegt der Monatsbeitrag bei 106 Euro. Vier bis fünf Stunden kosten künftig 111 Euro statt 101 Euro, fünf bis sechs Stunden 117 Euro statt 106 Euro, sechs bis sieben Stunden kosten 123 Euro statt 112 Euro. Bei sieben bis acht Stunden Buchungszeit steigt der Beitrag von 117 auf 129 Euro, bei einer Buchungszeit von acht bis neun Stunden von 123 auf 135 Euro.

Laut Geschäftsstellenleiter und Kämmerer Dominik Leder liegt der Markt Kirchheim damit "im Mittelfeld" der Kitas in der Region, wobei man die Betreuungseinrichtungen nicht einfach so vergleichen könnte, weil unterschiedliche Voraussetzungen vorlägen, so Leder. Marktrat Norbert Ellenrieder machte darauf aufmerksam, dass die Kosten künftig eher noch steigen werden, weil mehr Geld für Gehälter und Heizung gezahlt werden müssten. "Wir werden es uns auf Dauer nicht leisten können, den Kindergarten so derart hoch zu bezuschussen", glaubt er.