Hobbygärtner aufgepasst: Auf diesem Markt gibt es besondere Pflanzen

Zum ersten Mal findet der Unterallgäuer Saatgutmarkt in Kirchheim und Derndorf statt. Wir sprachen mit den Organisatoren, was dahintersteckt und was man dort findet.

Sie organisieren heuer zum ersten Mal den Unterallgäuer Saatgutmarkt, der am Samstag, 4. Februar, von 10 bis 17 Uhr in Kirchheim und Derndorf stattfindet. Wie kam es dazu?



Markus Orf: Seit eineinhalb Jahren gibt es ein neues Vorstandsteam im Kreisverband Gartenbau- und Landespflege, also dem Zusammenschluss der Unterallgäuer Obst- und Gartenbauvereine. Wir haben uns neue Ziele gesetzt, darunter war auch ein Saatgutmarkt.

Erster Unterallgäuer Saatgutmarkt - die Organisatoren Markus Orf ist der Kreisgartenfachberater am Landratsamt. Foto: Melanie Lippl

Und wie sind Sie ausgerechnet auf Kirchheim aus Austragungsort gekommen?



Markus Orf: In Legau gibt es bereits das Rapunzel Samen-Fest und in der Dampfsäg in Sontheim den Bio-Ring-Saatgutmarkt, dazu wollten wir keine Konkurrenz sein.

Christian Müller: In Richtung Augsburg, Günzburg gab es nichts dergleichen - und da haben wir in Kirchheim angefragt, wo Bürgermeisterin Susanne Fischer unsere Idee mit großer Begeisterung angenommen hat.

Erster Unterallgäuer Saatgutmarkt - die Organisatoren Christian Müller verkauft Saatkartoffeln. Foto: Melanie Lippl

Für wen ist der Saatgutmarkt geeignet?



Christian Müller: Für alle Hobbygärtnerinnen und Gärtner, die Interesse haben an der Vielfalt.

Thea Zedelmeier: Und auch Fortgeschrittene können etwas lernen - wir haben tolle Vorträge über Züchtung, Wildkräuterwiesen, Knoblauchvielfalt, Tomaten und "Mehr Bunt im Grün". Der Rote Faden ist die Vielfalt: Vielfalt säen, Vielfalt ernten, Vielfalt schmecken.

Erster Unterallgäuer Saatgutmarkt - die Organisatoren Thea Zedelmeier hat schon Saatgutmärkte organisiert. Foto: Melanie Lippl

Was ist noch alles beim Saatgutmarkt geboten?



Markus Orf: Am Hauptstandort im Rathaus in Kirchheim gibt es neben den Vorträgen mehrere Aussteller, die Saatgut verkaufen, dazu Info-Stände sowie einen Saatgut-Tausch-Tisch. Und wir haben eine Außenstelle am Biohof Besthans in Derndorf.

Was erwartet die Besucherinnen und Besucher dort?



Albert Lochbrunner: Bei uns kann man unsere Hofprodukte verkosten, wie das Hanf-, Lein- und Leindotteröl, aber auch Bioprodukte. Es gibt Kaffee und Kuchen vom Kindergarten und ein Rahmenprogramm mit Märchen und Tischkicker sowie weitere Aussteller, die Nutztierarche Mindeltal und den Ziegenhof Hämmerle, also einen kleinen Markt zum Probieren. Unseren Klangturm in einem ehemaligen Silo kann man besteigen und sich vom Klang berühren lassen. Und man kann unsere Tiere erleben.

Erster Unterallgäuer Saatgutmarkt - die Organisatoren Albert Lochbrunner öffnet die Tore seines Hofs in Derndorf. Foto: Melanie Lippl

Wie sind Sie auf die Aussteller gekommen, die ihr Saatgut verkaufen?



Thea Zedelmeier: Ich habe in Illertissen schon Saatgutmärkte mitorganisiert und habe deshalb ein gewisses Netzwerk. Die meisten Aussteller sind aus der Region. Christian Müllers Schwerpunkt liegt auf den Kartoffeln, ein anderer bietet überwiegend Tomaten, Paprika und Chilis an. Insgesamt erwartet die Besucher ein buntes Sortiment an Gemüse-, Kräuter- und Blumen-Saatgut, das man teils nicht im Handel bekommt, weil es alte oder seltene Sorten sind. Vielfalt und Reichtum sind das Thema: Bohne ist ja nicht gleich Bohne, jede bietet ein anderes Geschmackserlebnis. Jeder der Aussteller hat seinen Schwerpunkt und seine Leidenschaft. Man vermehrt ja nur das, wofür man brennt.

Beim Saatgutmarkt gibt es samenfestes Saatgut, das heißt: Aus den Pflanzen kann man wieder neues Saatgut gewinnen, bei dem dann wieder Pflanzen mit weitgehend denselben Eigenschaften herauskommen. Wieso ist das so wichtig?



Christian Müller: Es geht darum, unabhängig zu sein: Bei modernem Saatgut stehen nur ein paar Weltkonzerne dahinter. Samenfestes Saatgut ist ein Kulturgut, mit dem sich schon unsere Vorfahren befasst haben. Man hat sich früher in jedem Dorf selbst versorgt. Und es ist wichtig, die Sorten zu erhalten. Wenn jemand zu mir kommt und Saatkartoffeln haben will, mache ich einen Unterschied, ob es sich um einen Anfänger handelt oder um einen Sammler wie mich. Die Sorte Laura ist zum Beispiel für Neulinge gut geeignet: Sie ist robust, bringt immer Ertrag und man hat schnell ein Erfolgserlebnis.

Und welche Sorte liegt Ihnen persönlich besonders am Herzen?



Christian Müller: Ich lieb' es, wenn sie ganz alt sind und eine Geschichte haben, wie die Russet Burbank, eine Kartoffel von 1902. Die hat ein Herr Burbank für die Amish People in Amerika gezüchtet, bei denen Kartoffelbrei zu jedem Essen dazugehört. Fast wäre die Kartoffelsorte ausgestorben, bis ausgerechnet McDonalds sie wiederentdeckt hat, weil sie eine super Pommes ergibt.

Und bei Ihnen: Welche Pflanze begeistert Sie?



Alice Lochbrunner: Ich mag Beifuß, eine alte Räucher-, Heil- und Schutzpflanze. Sie ist die Mutter aller Pflanzen und die Pflanze aller Mütter - dieser Spruch kommt nicht von ungefähr. Und ich liebe den Duft von Gelbem Steinklee, aus dem man auch ein Öl ansetzen oder Kränze binden kann.

Erster Unterallgäuer Saatgutmarkt - die Organisatoren Auf dem Hof von Alice Lochbrunner in Derndorf gibt es viel zu entdecken. Foto: Melanie Lippl

Thea Zedelmeier: Ich steh' ja auf Bohnen. Meine liebste Bohne ist die Forellenbohne, eine Stangenbohne. Die liefert ab, ob es regnerisch ist oder heiß.

Markus Orf: Am liebsten mag ich Tomaten. Und da hat meine Familie vor vielen Jahren von Bekannten eine Tiger-Cocktailtomate geschenkt bekommen, dunkel rot-grün gestreift. Der Geschmack dieser Tomate ist aromatisch süß-säuerlich. Und ohne zu wissen, wie diese Sorte heißt, ziehen wir sie seit Jahren nach. Das ist das Schöne an samenfesten Sorten, dass sie jederzeit selbst nachgezogen werden können.

Albert Lochbrunner: Meine Lieblingssorte ist Oberkulmer Rotkorn, eine Dinkelsorte, die mein Vater vor über 30 Jahren von einem anderen Bauern bekommen hat und die seitdem in unserer Familie angebaut wird. Es ist magisch, wenn man sieht, das sind größere Räder, andere Zeiträume.

