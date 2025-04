Deutsch-Französischer Freundeskreis ehrt treue Mitglieder

Der Deutsch-Französische Freundeskreis Kirchheim hat bei seiner Jahreshauptversammlungen auf gemeinsame Aktivitäten zurückgeblickt, etwa die Abendwanderung zu den Apfelbäumen mit Cidre-Verkostung oder die Fahrt in den Partnerort Renazé. Auch am historischen Fest hat man sich beteiligt und die Besucherinnen und Besucher mit Crêpes versorgt. In diesem Jahr ist wieder einiges geboten, von 29. bis 31. Mai findet der Partnerschaftsaustausch mit Renazé in Kirchheim statt. Für 20 Jahre im Verein wurden Sophia Hampp und Kornelia Birzle geehrt, 25 Jahre dabei sind Christine Vogginger und Christian Vogginger. 30 Jahre Mitglieder sind Johann Rauch und Elfriede Rauch. Unser Bild zeigt: (von links) Christine Vogginger (25 Jahre), Vorsitzende Margot Sommer, ihre Stellvertreterin Rita Stadler und Kornelia Birzle (20 Jahre).

