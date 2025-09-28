Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Kirchheim: Die Klasse 1c an der Grundschule Kirchheim

Kirchheim

Die Klasse 1c an der Grundschule Kirchheim

In diesem Jahr starteten 62 neue ABC-Schützen in das neue Schuljahr.
Von Magdalena Schalk für Grund- und Mittelschule Kirchheim
    • |
    • |
    • |
    Die Klasse 1c mit der Klassenlehrerin Anya Birkholz.
    Die Klasse 1c mit der Klassenlehrerin Anya Birkholz. Foto: Magdalena Schalk

    Die Mädels und Buben in der Klasse 1c an der Grundschule Kirchheim freuen sich auf ihre gemeinsame Zeit in der Schule. Ihre Klassenlehrerin heißt Anya Birkholz.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden