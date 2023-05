Ein ganz besonderes Blasmusik-Konzert unter dem Sternenhimmel

Weil der Zedernsaal immer noch geschlossen ist, zieht das Blasorchester Kirchheim in den Bischofshof um. Das Konzert unter freiem Himmel wird in zwei Teile geteilt.

Das große Ereignis wirft seine Schatten voraus. Das Sinfonische Blasorchester Kirchheim (BOK) unter der bewährten Leitung von Michael Werner probt derzeit intensiv in der Ausstellungshalle des Autohauses Kriener, um sich auf ein besonderes Konzert vorzubereiten: die „Open Air Gala“ am Pfingstsonntag, 28. Mai, im Fugger Bischofshof im Herzen von Kirchheim.

Der zur Landwirtschaft des Fuggerschlosses gehörende Hof wird die geschichtsträchtige Kulisse für eine Premiere, für die „N8 of Music“, wie es sie so noch nicht gegeben hat. Da ein Auftritt im Zedernsaal immer noch nicht möglich ist, fragte BOK-Vorsitzende Rosi Greiner bei der Fuggerschen Verwaltung an und bekam prompt die Zusage für den Bischofshof. Seinen Namen hat der Hof übrigens von Gregor Thomas von Ziegler, Bischof von Linz, der am 7. März 1770 hier geboren wurde.

Ein ganz besonders Konzert des Blasorchesters Kirchheim

Alle Musikerinnen und Musiker des Blasorchesters freuen sich auf dieses besondere Event. "Der Abend wird in zwei Teile geteilt. Im ersten Teil sind es symphonische Werke wie Musik aus Phantom der Oper und die Olympic Fanfare von John Williams", verrät Michael Werner. "Im zweiten Teil – dem Showteil – treten unter anderem fünf Dudelsack-Spieler auf. Sie sind Gäste aus Landsberg am Lech und Memmingen.“

Zu hören sein werden, unter anderem auch „Amazing Grace“, „Skyfall“ aus dem gleichnamigen James-Bond-Film, ein Beatles-Medley und Musik aus dem Film „Fluch der Karibik“ sowie „Nothing Else Matters“ von Metallica. Das Blasorchester Kirchheim, 1974 gegründet, wird ergänzt von „Wellblech“, der Big Band des BOK, deren Startschuss 2016 fiel.

Doch zu erleben ist an diesem Abend noch viel mehr. Denn ohne die Jüngsten geht es nicht, ganz gleich, ob es die Kinder der musikalischen Früherziehung, die der Grundausbildung, die „Beat it“ oder das Vororchester sind: Sie alle werden die Gäste im Vorprogramm des Konzerts unter freiem Sternenhimmel unterhalten. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr, Einlass mit Vorprogramm ab 18 Uhr. Kartenreservierung unter www.blasorchester-kirchheim.de/nom