Kirchheimer finden ein geheimnisvolles Erbstück der Firma WMF

Plus Gerhard und Luise Reichle aus Kirchheim haben ein ungewöhnliches Ding von einer Tante geerbt. Nur wüssten sie gern, worum es sich dabei handelt. Eine Spurensuche.

Die Kunststoffschachtel ist schwarz und auf der Oberseite mit einem goldenen Adler-Wappen versehen. Wofür es steht? Schulterzucken bei Gerhard und Luise Reichle aus Kirchheim, denen das gute Stück seit rund einem Jahr gehört. Keine Ahnung! Bislang haben sie noch nichts dergleichen entdeckt. Doch noch seltsamer als der Aufdruck ist das Innere der Schachtel, die sie von einer Tante geerbt haben.

Das runde Etwas vom Durchmesser einer größeren Tasse ist silberfarben. Darin ist – allerdings nicht ganz mittig – ein goldenes Töpfchen mit einer Einkerbung platziert, das man problemlos mit einem Finger nach unten kippen kann, sodass sich ein möglicher Inhalt nach unten ergießen könnte. Lässt man es los, dreht sich das Töpfchen von selbst wieder zurück in die Ausgangsposition. Es sieht nicht danach aus, als wäre das Teil intensiv in Gebrauch gewesen: Es glänzt noch wie neu.