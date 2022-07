Kirchheim

18:00 Uhr

Ein Spaziergang mit Lob und Kritik in Kirchheim

Plus Bürgerinnen und Bürger nehmen Kirchheim genauer unter die Lupe und entdecken Schönes in ihrem Ort,aber auch Verbesserungswürdiges.

Von Ulla Gutmann

Erst wurden die Kirchheimer Bürgerinnen und Bürger online befragt, nun hatten sie bei einem Spaziergang durch den Ort die Gelegenheit, nochmals zu analysieren, was schön ist und was verbesserungswürdig. Am Marktplatz starteten zwei Gruppen im Rahmen des ISEK-Projekts (Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept), eine davon wurde geführt von Tobias Preising vom Büro Planwerk Stadtentwicklung und Christine Wegscheider von SEP (Stadt-Entwicklung-Planung) aus München.

