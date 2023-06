Ein vielfältiges Programm zum 160. Geburtstag des TSV Kirchheim

Der TSV Kirchheim wird 160 Jahre alt. Das muss natürlich gefeiert werden: Vom 14. bis 16. Juli ist im Fuggermarkt viel geboten, sportlich und musikalisch.

Zu den ältesten Sportvereinen im Unterallgäu zählt der TSV Kirchheim. 1863 wurde der Turnverein gegründet, zu dem heute mehrere Abteilungen wie Fußball, Radsport, Volleyball oder auch Fasching gehören. Entsprechend begeht der mit fast 800 Mitgliedern größte Verein des Marktes Kirchheim heuer sein 160-jähriges Bestehen. Und das wird gefeiert.

Am Kirchheimer Sportpark steht am Jubiläumswochenende vom 14. bis 16. Juli alles im Zeichen von Musik, Sport und Geselligkeit. Drei Tage wird das Sportgelände zum Open-Air-Festival mit Zusatzzelt umfunktioniert – garniert mit unterschiedlichen sportlichen Aktionen.

Franz Schiegg leitet den Sportverein TSV Kirchheim, der nun 160 Jahre alt wird. Foto: Schiegg Assekuranzservice

„In den 160 Jahren seiner reichhaltigen Geschichte hat der TSV Kirchheim viele Menschen sprichwörtlich bewegt und unseren Markt über all die Jahrzehnte mitgeprägt", sagt Vereinsvorsitzender Franz Schiegg. Nun wolle man die Geschichte gemeinsam feiern und verschiedene Aktivitäten präsentieren

Musik und Sport gibt es beim Fest des TSV Kirchheim

Den musikalischen Anfang macht am Freitagabend die Kirchheimer Bigband „Wellblech“, die mit variantenreichem Partysound seit mehreren Jahren für gute Laune sorgt. Der Samstagabend gehört nach der Vorgruppe „Die Vierspurigen“ – einer Formation von vier Vollblutmusikern, die sich für den Kirchheimer Fasching gebildet hatte – der seit den 80ern bekannten Rock-Band „Dynamite“.

Etwas ruhiger wird es am Sonntag. Nach einem Festgottesdienst spielt der Musikverein Kirchheim beim Mittagstisch und beim anschließenden Kaffee und Kuchen.

Integriert in die Festtage werden zwei sportliche Aktionen. Am Samstagnachmittag steht erstmals ein Völkerballturnier auf dem Programm. Teams mit jeweils mindestens sieben Teilnehmern messen sich dann in der seit Schultagen bekannten Mannschaftssportart. Die Preisverleihung findet im Anschluss im kleinen Partyzelt mit DJ statt. Am Sonntag kommen dann noch die Jugendfußballer zum Einsatz. Bei diversen Jugendturnieren unterschiedlicher Altersklassen messen sich die kleinen Kicker mit Mannschaften aus der Region.