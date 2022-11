Eine Werkstatt für Bürger, um Kirchheim besser zu machen

Die Kirchheimer sind eingeladen, ihren Ort weiterzuentwickeln. An einem Abend sollen Projektideen entstehen. Vier Themengebiete mit je vier Zielen wurden festgelegt.

Was läuft gut in Kirchheim, was kann man verbessern – und wie? Antworten soll das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) liefern, ein Projekt, das derzeit im Fuggermarkt läuft und das nötig war, um Fördergelder für die Sanierung des Gasthofs zum Adler zu bekommen.

Nach einer Online-Befragung, einer virtuellen Karte und einem Spaziergang geht der Beteiligungsprozess nun in die nächste Runde: eine Bürgerwerkstatt unter dem Motto „Mitmachen – mitreden – mitgestalten“ findet am Dienstag, 22. November, von 18.30 bis circa 21 Uhr im Rathaus statt. Die begleitenden Planer haben zusammen mit dem Marktrat und der Lenkungsgruppe Zielsetzungen für zukünftige Entwicklungen der Marktgemeinde formuliert.

In diesen vier Bereichen sollen Ideen für Kirchheim in der Bürgerwerkstatt erarbeitet werden

Nun wollen sie mit den Bürgerinnen und Bürgern aus Kirchheim und den Ortsteilen Projektideen erarbeiten, wie diese Ziele erreicht werden können. Es wird Arbeitsgruppen in vier Feldern geben:

„Leben, Soziales und Identität“. Ziele: Ausbau der Wohnangebote für alle Generationen und Einkommensgruppen; Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, Vereinslebens und der ortsteilverbindenden Identität; Ermöglichung und Sicherung der gesellschaftlichen Teilhabe für alle Generationen; Schaffung von Angeboten für Jugendliche außerhalb der Vereine.

„Wirtschaft, Daseinsvorsorge, Kultur und Freizeit“. Ziele: Stärkung der langfristigen Bindung der Jugendlichen und jungen Familien an Kirchheim; Stärkere Aktivierung/Sichtbarmachen des Engagements der Unternehmen für den Standort Kirchheim; Sicherung der Daseinsvorsorge und Schaffung alternativer Versorgungsstrukturen, auch in den Ortsteilen; Ausbau und Stärkung der Gastronomie, Freizeit- und Naherholungsangebote für alle Generationen.

„Umwelt, Energie, Klima und Mobilität“. Ziele: Erhalt und Aufwertung innerörtlicher Grünräume und Naherholungsbereiche sowie deren Vernetzung; Ausbau der regenerativen Energiegewinnung und Förderung der energetischen Gebäudesanierung; (Mikro)Klimaanpassung und Regenwassermanagement im Hinblick auf eine wassersensible Ortsentwicklung; Unterstützung nachhaltiger Mobilitätsformen unter Einbeziehung öffentlicher Angebote für einen ortsverträglichen Verkehr.

„Öffentlicher Raum, Aufenthaltsqualität und Städtebau“. Ziele: Vernetzung und Aufwertung innerörtlicher Wegeverbindungen und barrierefreie Umgestaltung von Straßen und Plätzen für eine vielfältige Nutzung; Verbesserung der innerörtlichen Aufenthaltsqualität insbesondere der Ortsmitte; Sanierung und Reaktivierung leerstehender Gebäude; Inwertsetzung und Erlebbarmachung der historischen Baukultur (Baudenkmale) und Erhalt ortsbildprägender Gebäude.