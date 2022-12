Eine Werkstatt voller Engel beim Adventszauber in Kirchheim

Beim Adventszauber, der heuer einen Tag früher als sonst stattfindet, gibt es im Bürgersaal allerhand Selbstgemachtes. Doch nicht nur darauf können sich Besucher freuen.

In der Weihnachtswerkstatt wird schon fleißig gearbeitet: Engelchen sägen, stricken und nähen, was das Zeug hält – schließlich sollen bis zum Fest alle Geschenke fertig sein. Nach zweijähriger Corona-Pause ist der Kirchheimer Bürgersaal im Rathaus wieder weihnachtlich dekoriert und öffnet beim Kirchheimer Adventszauber seine Türen – diesmal schon am Freitag, 2. Dezember, und Samstag, 3. Dezember.

Weil es Stimmen gegeben hatte, die den Sonntag nicht so toll fanden, gebe es in diesem Jahr den Versuch, die Veranstaltung auf Freitag- und Samstagabend zu legen, hatte Bürgermeisterin Susanne Fischer den Grund für die Verlegung erklärt. „Danach werden wir sehen, wie die Aussteller und die Bürger zufrieden sind.“

Der Adventszauber in Kirchheim hat einen neuen Termin

Beate Gaßner und Hildegard Maier sind ebenfalls gespannt auf die Resonanz zu dem neuen Termin. Seit Anfang der Woche haben sie ihrer Fantasie im Rathaus freien Lauf gelassen und mit viel Liebe zum Detail weihnachtliche Szenen gestaltet und passend dazu Christbäume verschönert.

So manches Ausstellungsstück hat eine lange Geschichte vorzuweisen, etwa die alte Hobelbank, die alte Nähmaschine oder eine der Puppen, die Bürgermeisterin Susanne Fischer dem Deko-Team zur Verfügung gestellt hat und die schon viele Jahre auf dem Buckel hat.

Auch Bürgermeisterin Susanne Fischer hat dem Deko-Team Puppen ausgeliehen, darunter ein ganz besonders altes Exemplar (rechts). Foto: Melanie Lippl

Eingekleidet in Weiß-Gold mit Spitze und Engelsflügeln wurde sie ebenso wie ihre „Kolleginnen“ von Beate Gaßner, die die Kleider genäht hat. Während der Nikolaus kurz vor seinem großen Auftritt noch einen Kaffee genießt, sind die Engel um ihn herum schon fleißig am Backen.

Klar, dass daneben der passende Schmuck hängt: Kaffeebohne, Teekanne, Cappuccino-Tasse und sogar Weihnachtshonig und Stollen sind da zu sehen – ausgeliehen von Hildegard Maiers Tochter, die solch außergewöhnliche „Christbaumkugeln“ sammelt.

Der Nikolaus trinkt Kaffee, die Engelchen backen schon fleißig – und am Baum daneben hängen die passenden Anhänger. Foto: Melanie Lippl

Doch nicht nur die Engel sind in der Vorweihnachtszeit fleißig, auch die Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker aus Kirchheim und Umgebung waren es bereits – und so gibt es neben der Ausstellung von Maier und Gaßner auch einige Stände, auf denen besondere Werke verkauft werden.

Es wird Stelen, Schilder, aber auch Schalen, Schuhlöffel, Häkelnadeln und Kugelschreiber aus Holz geben, Selbstgestricktes sowie einen Stand einer Vertreterin der Trachtenberatungsstelle. Die Kinder erwartet ein kleines Spiel, zudem gibt es Lose zu kaufen, deren Erlös an den Bunten Kreis geht.