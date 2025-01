Bunte Vielfalt beim Kirchheimer Faschingsumzug: 1300 Aktive begeistern

Icon Vergrößern In der Bude Hasberg waren die Schlümpfe los. Foto: Ulla Gutmann Icon Schließen Schließen In der Bude Hasberg waren die Schlümpfe los. Foto: Ulla Gutmann

Der Kirchheimer Faschingsumzug war wieder einmal ein außergewöhnlicher Augenschmaus. Es waren 40 Vereine mit bis zu acht Untergruppen, insgesamt rund 1300 Aktive, die ihre Runde durch den Ort drehten. Die Straßen waren gesäumt von vielen Schaulustigen, die nicht nur mit Bonbons und Konfetti beworfen wurden, sondern auch Musikanten, Hexen, Clowns und originell gestaltete Faschingswägen bewundern konnten.

Faschingszauber in Kirchheim: 1300 Teilnehmer begeistern Zuschauer

Der Faschingsverein Mörgen war unterwegs mit dem Thema „Let‘s Rock“, die Kleidung ganz in Schwarz und Rot und die Faschingsfreunde Dreiländereck hatten einen Peter-Pan-Wagen gestaltet, ein großes Schiff, an dem Krokodile hochkrochen. „Hüttengaudi“ lautete das Thema beim Schmuttertaler Narrenhaufa und die Narren waren als bunte Skifahrer gekleidet. Der KC Ballustika war mit einem Wagen wie aus Legosteinen gebaut unterwegs, und die Maskierten waren lustige Legomännchen. Die Faschingsfreunde Haseltal hatten das Thema Hexenjäger, gruselig mit vielen Spinnweben und schwarz gekleideten Narren. Die „Jungen“ der Ballustika rollten mit dem Panzerknacker-Wagen durch den Ort und der Faschingshaufa Nordholz/Obahausa widmete sich den Wikingern. Gewänder mit Pelz und Hörnern auf den Helmen durften da nicht fehlen. Besonders ins Auge fiel auch der Wagen aus Stoffenried, der der Fantasy-Serie „Game of Thrones“ gewidmet war.

Die Kirchheimer Schlossfunken waren komplett vertreten, mit den Minis, Teenies, der großen Garde und den beiden Prinzenpaaren auf der Kutsche, gezogen von sechs blau gekleideten, strammen Schlossfunkenmännern. Dann kamen noch die Fuggerknechte, Ritter mit einer großen Bonbon-Wurfmaschine aus Holz. Sie hatten bunte Speere dabei, mit denen drei Promis von der Hauptbühne Luftballons zerstechen mussten, was gar nicht so einfach war. Die Kindertagesstätte Maria Königin und St. Nepomuk widmeten sich den Bauarbeiten am Kindergarten. Kinder, Erzieherinnen und auch Eltern waren deshalb als Handwerkergruppe unterwegs. Der Musikverein Kirchheim hatte sich mit den Eppishauser Musikern zu einer Zugnummer zusammengetan, alle in hellen Overalls mit schwarzen Streifen. Überall im Ort gab es Stände, an denen Essen und Getränke angeboten wurden und auch das milde Winterwetter sorgte dafür, dass Gäste und Teilnehmer den Umzug in Kirchheim gleichermaßen genießen konnten.