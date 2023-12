Fahrerflucht nach Zusammenstoß auf der Kreisstraße

Der Wagen eine Frau wurde bei einem Unfall in Kirchheim stark beschädigt. Der Verursacher setzte sich einfach ab.

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte am Dienstagabend gegen 18 Uhr auf der Kreisstraße kurz vor dem Ortseingang von Kirchheim das Fahrzeug einer 56-Jährigen, weil er zu weit links fuhr. Die Frau konnte nicht ausweichen, sodass die Fahrzeuge sich berührten. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Unfallverursacher mit seinem dunklen Wagen einfach weiter. Die Frau blieb unverletzt, an ihrem Auto entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von rund 7000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können oder denen ein Fahrzeug mit großflächigem Schaden an der linken Seite aufgefallen ist, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Mindelheim (Telefon: 08261/7685-0). mz