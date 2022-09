Flachs, Werkzeug und ein Ofen auf dem Kirchheimer Dachboden

Plus Auf dem Dachboden des Kirchheimer Rathauses befindet sich das Heimatmuseum der Marktgemeinde. Ernst Striebel erklärt, was es dort oben alles zu entdecken gibt.

Geht man im Kirchheimer Rathaus die Treppen bis ganz nach oben, findet man sich im Dachboden wieder. Doch nicht etwa durch eine Luke oder einen engen Eingang, sondern durch eine ganz normale Tür. Denn der Dachboden des Kirchheimer Rathauses ist gleichzeitig das Heimatmuseum der Marktgemeinde. Museumsleiter Ernst Striebel, der zusammen mit seinem Vater dafür verantwortlich ist, erzählt, was daran besonders ist.