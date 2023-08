Kirchheim/Hasberg

13:31 Uhr

Autofahrer weicht Katze aus: Drei jugendliche Mitfahrer verletzt ins Krankenhaus

Drei Jugendliche wurden verletzt, als ein Auto in Hasberg gegen eine Betonmauer krachte. Der Fahrer gab an, er habe einer Katze ausweichen wollen. (Symbolbild)

Artikel anhören Shape

Drei Jugendliche sind bei einem Unfall in Hasberg verletzt worden. Der 21-jährige Verursacher gab an, dass er einer Katze ausweichen wollte. Das Manöver endete an einer Betonmauer.

Weil er einer Katze ausweichen wollte, hat ein 21-jähriger Autofahrer im Kirchheimer Ortsteil Hasberg die Gewalt über sein Auto verloren. Der 21-Jährige war mit drei Freunden im Auto unterwegs, als er am Dienstag gegen 21.30 Uhr in einer Rechtskurve innerorts nach links von der Fahrbahn abkam. Das Auto krachte gegen eine Betonwand. Unfall in Hasberg: Drei Jugendliche im Krankenhaus Dabei wurden drei Mitinsassen im Alter von 13 und 14 Jahren leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 21-Jährige blieb unverletzt. An seinem Auto entstand Totalschaden, der Gesamtschaden wird von der Polizei Mindelheim mit 24.500 Euro angegeben. (mz)

Themen folgen