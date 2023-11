Herumfliegende Biotonne beschädigt Auto

Durch den Herbststurm machte sich eine Tonne selbstständig und löste einen Unfall aus.

Eine Windböe erfasst am Montagvormittag in Kirchheim eine Biotonne und wirbelte sie auf die Hauptstraße. Dort wurde die Tonne von einem Auto erfasst und gegen einen anderen Wagen geschleudert. Personen wurden nicht verletzt, an einem Fahrzeug entstand laut Polizei jedoch ein Schaden von etwa 3500 Euro. Die Tonne wurde ebenfalls beschädigt. (mz)