In Kirchheim herrscht Sparzwang - das spüren bald auch die Bürger

Plus Der Finanzausschuss hat einiges vom Wunschzettel gestrichen. Es gibt aber Dinge, an denen man nicht sparen will. Für Bürger wird es vermutlich teurer.

Wer mehr Geld ausgibt, als er eigentlich zur Verfügung hat, muss anderswo einsparen: Das ist in einer Familie nicht anders als in einer Gemeinde. Und so herrscht in Kirchheim angesichts großer Investitionen wie dem Adler-Umbau, der Schulsanierung und dem Kita-Neubau "Sparzwang, aber auch Sparwille", wie Bürgermeisterin Susanne Fischer nach einer mehrstündigen Sitzung des Finanzausschusses bekräftigte, in der zahlreiche Ausgaben auf den Prüfstand gekommen waren. Weil der Ausschuss keine beschließende Wirkung hat, werden die Themen auch noch im Marktrat besprochen und gegebenenfalls beschlossen.

Fischer fasste die Ergebnisse der Beratungen zusammen:

