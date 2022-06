In Kirchheim werden Gebühren neu berechnet

Plus Kirchheimer haben teils zu viel, teils zu wenig bezahlt. Das soll sich nun ändern.

Die Gebührenkalkulation für Wasser, Abwasser, Friedhof und die Waagen ist in Kirchheim „in den letzten Jahren nicht ganz richtig gelaufen“, erklärte Kämmerer Dominik Leder vor Kurzem im Marktrat. Das Landratsamt hat die Gemeinde bereits mehrmals darauf hingewiesen, dass zu viel beziehungsweise zu wenig Gebühren erhoben worden sind – nun soll sich etwas ändern.