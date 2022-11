ISEK-Projekt: Eine Werkstatt der Ideen für Kirchheim

In Kirchheim kamen Bürgerinnen und Bürger zusammen, um ihren Ort voranzubringen. Bei der Bürgerwerkstatt wurden viele Themen diskutiert.

An vier Stellwänden im Bürgersaal und im Foyer des Kirchheimer Rathauses stehen Grüppchen von Menschen und diskutieren über ihren Ort. Wo könnte ein Radweg verlaufen? Wie kann man es schaffen, dass sich die Generationen treffen? Wie bekommt man mehr Leben auf den Marktplatz – und wo parken dann die Autos? Rund zwei Dutzend Bürgerinnen und Bürger sind der Einladung zur Bürgerwerkstatt gefolgt, die im Rahmen des ISEK (Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept) stattfand. Das ISEK ist nötig, um Fördergelder für den Umbau des Gasthofs zum Adler zu einem Bürger- und Kulturzentrum zu erhalten.

Zuvor hatte es bereits eine Online-Befragung gegeben, an der 236 Bürgerinnen und Bürger teilgenommen haben. Besonders gut fanden sie in Kirchheim die Infrastruktur und Nahversorgung sowie die Vereine und Sportmöglichkeiten. Verbesserungswürdig waren in ihren Augen das Ortsbild und die Leerstände. In Adjektiven beschrieben sie Kirchheim als „grau, konservativ, gleichbleibend, sozial“.

Die Kirchheimer sammelten online Ideen für ihren Ort

63 Ideen waren auf einer virtuellen Ortskarte beim Webmapping zusammengekommen, 1999 Likes wurden dabei verteilt, 24 Kommentare geschrieben. Den Marktplatz und den Kneipp-Park zu gestalten sowie den Katzenweiher aufzuwerten, waren einige der Wünsche. Zudem gab es einen Spaziergang durch Kirchheim, wo vor Ort besprochen wurde, was man verbessern könnte.

Und nun also die Bürgerwerkstatt. Christine Wegscheider vom Büro SEP sowie Jennifer Ganek, Pauline Bruckner und Tobias Preising vom Büro Planwerk betreuten die vier Gruppen. Nach 20 Minuten konnte gewechselt werden, am Ende verteilten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Punkte an die in ihren Augen besten Ideen.

Diese Ideen bekamen bei der Bürgerwerkstatt viele Punkte

Ganz vorne stand am Ende die Vision einer solidarischen Landwirtschaft. Eine Minihaus-Siedlung am ehemaligen Sportplatz, auch für Ältere, die sich verkleinern möchte, punktete, ebenso wie das Projekt „Aktives Kirchheim“ für mehr ehrenamtliches Engagement.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fanden es gut, in nachhaltigee Energieversorgung zu investieren, gerne mit Bürgerbeteiligung, und das Handwerk und die Wirtschaft im Ort zu vernetzen, beispielsweise über einen Unternehmerstammtisch.

Die Projektbüros fassen nun alle Themen zusammen und schauen, wie sie ins ISEK integrierbar sind. Anfang 2023 sollen die Ideen inklusive Kostenschätzung dann im Marktrat vorgestellt werden.