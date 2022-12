Kirchheim/Kaufbeuren

Strom wird in Kirchheim besonders teuer

Strom wird in Kirchheim in Schwaben teuer. Das FFEW erhöht den Preis zum Januar um 76 Prozent.

Plus Das FFEW erhöht den Preis um 76 Prozent. Auch andere ziehen an, die meisten aber nicht so spürbar. Was das Unternehmen sagt und wie es Verbraucher trifft.

Die Strompreise kennen derzeit nur eine Richtung, und die führt nach oben. Besonders drastisch erhöht zum 1. Januar 2023 das Fürstlich Fugger von Glöttsche Elektrizitätswerk FFEW in Kirchheim den Strompreis, nachdem das Unternehmen bereits zum Oktober an der Preisschraube gedreht hatte.

