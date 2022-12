Kirchheim sagt Nein zur Photovoltaik – vorerst

Plus Warum der Kirchheimer Marktrat vier Anträge auf Freiflächen-Anlagen abgelehnt hat und was stattdessen geplant ist.

Vier Anfragen zur Errichtung von Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen sind beim Markt Kirchheim jüngst eingegangen. Sie alle hat der Marktrat abgelehnt – aus gutem Grund.