Kirchheimer Adventszauber: Eine Reise durch weihnachtliche Metropolen

Ausgefallene Weihnachtsbaum-Dekoration entführt die Besucher beim Kirchheimer Adventszauber in nahe und ferne Länder. Freitag und Samstag gibt es außerdem viel Programm.

Weißwürste, eine Blaskapelle und Lebkuchenherzen: Der Münchner Weihnachtsbaum ist für Hildegard Maier das Highlight der Ausstellung in Kirchheim. Von München sind es nur wenige Meter bis nach Paris. Hier schmücken Macarons den Tannenbaum, der ansonsten in Blau, Weiß und Rot gehalten ist. Seit Samstag arbeiten Hildegard Maier und Beate Gaßner an der Adventsausstellung unter dem Motto "Die schönsten Städte zur Weihnachtszeit!"

Jeder einzelne der insgesamt zehn Christbäume ist individuell geschmückt und bis ins Detail durchdacht. Immer wieder lässt sich an den Bäumen Neues entdecken. Die außergewöhnlichen Weihnachtskugeln stammen alle aus dem privaten Besitz der beiden Veranstalterinnen und ihren Familien.

Selbstgebastelte Weihnachtskugeln und Deko aus dem Familienfundus

"Meine Tochter sammelt Weihnachtskugeln, da konnten wir uns bedienen", sagt Hildegard Maier. Außerdem hätten auch Maier und Gaßner über die Jahre vieles angesammelt, was sie für die Ausstellungen immer wieder verwenden können. In ihrer Wohnung hat Hildegard Maier einen ganzen Raum, in dem sie ihre Weihnachtsdeko aufbewahrt.

Das Empire State Building darf am Baum "New York" nicht fehlen. Foto: Josephine von der Haar

Einige der Dekoelemente sind selbst gemacht. Den Salzburger Weihnachtsbaum zieren Mozartkugeln, die von Beate Gaßner auf goldenes Papier geklebt und an den Baum gehängt wurden. Von ihr sind auch die Blumen aus Notenpapier, die ebenfalls eine Hommage an den Salzburger Komponisten darstellen. Am Osloer Weihnachtsbaum erinnern selbst gestrickte Mützchen und Handschuhe an die norwegische Kälte. Sie wurden von Maiers Mutter für eine andere Ausstellung selbst gestrickt und nun noch einmal verwendet.

Das Programm beim Kirchheimer Adventszauber 1 / 2 Zurück Vorwärts Freitag, 8. Dezember 17 Uhr: Eröffnung der Ausstellung im Rathaus "Die schönsten Städte zur Weihnachtszeit! Lichterglanz von Amsterdam bis Zürich ", Budenzauber auf dem Marktplatz 17:15 Uhr: Singen der Kindergartenkinder der Kindergärten Derndorf und Kirchheim 17:30 Uhr: Siegerehrung des Malwettbewerbs des Fördervereins der Grund- und Mittelschule Kirchheim in der Eingangshalle des Rathauses 18 Uhr: Ministranten basteln für und mit Kindern in der Pfarrkirche St. Peter und Paul 18:15 Uhr: Blasorchester Kirchheim 19 Uhr und 21 Uhr: "Theater im Bischofhof" mit dem Theaterverein Kirchheim (Fuggerhof bei Metzgerei Birzle)

Samstag, 9. Dezember 17 Uhr: Ausstellung im Rathaus "Die schönsten Stadte zur Weihnachtszeit! Lichterglanz von Amsterdam bis Zürich ", Budenzauber auf dem Marktplatz 17 Uhr: Musikalino im Rathaus (Eingangshalle) 19 Uhr: Traditioneller Nikolauseinzug mit großer Engelschar, Pferdegespannen, Ansprache des hl. Nikolaus und Präsente für die Kleinen 19:45 Uhr und 21 Uhr: "Theater im Bischofhof" mit dem Theaterverein Kirchheim (Fuggerhof bei Metzgerei Birzle)



Kirchheim: Die beiden Veranstalterinnen arbeiten schon lang zusammen

Seit 19 Jahren organisiert Hildegard Maier den Adventszauber bereits in Kirchheim, seit elf Jahren bekommt sie Unterstützung von ihrer Freundin Beate Gaßner. "Wir arbeiten wirklich Hand in Hand, das ist ein echter Glücksfall", sagt Beate Gaßner. Die beiden haben am Samstag und Sonntag auch einen Stand, an dem sie Kunsthandwerk verkaufen.

Die Inspiration für die Ausstellung hat Hildegard Maier schon vor einigen Jahren bekommen. In einem Münchner Kaufhaus seien verschiedene Ski-Orte an Weihnachtsbäumen dargestellt worden. In Kirchheim haben die beiden Frauen jetzt verschiedene Städte dargestellt. Dabei beschränken sie sich nicht auf winterliche Bergstädte: Auch London oder New York haben einen Weihnachtsbaum bekommen. "Nach so vielen Jahren ist wirklich Kreativität gefragt, um immer wieder etwas Neues zu schaffen", sagt Maier.

Die Mozartkugeln schmücken den Salzburger Weihnachtsbaum. Foto: Josephine von der Haar

Am Freitag und Samstag können die Bäume bewundert werden. Daneben gibt es in Kirchheim musikalisches Programm und Kunsthandwerk. Auch die Tombola, deren Erlös an den Bunten Kreis geht, wird es in diesem Jahr wieder geben.