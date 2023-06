Kirchheimer Markträte bekommen mehr Sitzungsgeld

Kirchheims Marktratsmitglieder erhalten künftig mehr Geld für die Teilnahme an Sitzungen. Das hat das Gremium mehrheitlich beschlossen.

Ohne Diskussion und mit einer Gegenstimme von Norbert Ellenrieder hat der Kirchheimer Marktrat beschlossen, die Zahlungen an die Mitglieder des Gremiums und der Ausschüsse zu erhöhen.

Wie Geschäftsstellenleiter Dominik Leder zuvor erläuterte, hat sich die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kirchheim das Ziel gesetzt, digitaler zu werden. Auch das Management der Sitzungen von Marktrat und Ausschüssen soll ab Sommer 2023 papierlos vonstattengehen. Weil die Gemeinde keine Geräte zur Verfügung stellen könne, bedeute dies Mehraufwendungen für die Mitglieder für Tablets, Laptops oder Ausdrucke, weshalb die Entschädigung von je 20 auf 25 Euro für die Teilnahme an Sitzungen steigen soll. Laut Leder haben sich der Schulverband, die VG-Versammlung und die Gemeinde Eppishausen ebenfalls dafür entschieden, das Sitzungsgeld zu erhöhen.

2500 Euro mehr für die Kirchheimer Markträte

Gemeinderatsmitglieder haben zudem einen Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls. Diese Pauschalentschädigung soll von 12,50 auf 20 Euro je volle Stunde erhöht werden, "um der aktuellen Marktlage Rechnung zu tragen", wie Leder erklärte. Da die Sitzungen in der Regel am Abend stattfinden, kommt dieser Passus in der Realität selten zum Tragen.

Insgesamt belaufen sich die Mehrkosten für die Gemeinde durch die Erhöhung der Sitzungsgelder auf rund 2500 Euro im Jahr.