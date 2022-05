Kirchheimer Marktrat lehnt "Naturschule" einstimmig ab

Ein Verein aus Niederraunau hat eine Bauvoranfrage für eine naturnahe Schule in Hasberg gestellt. Warum sich der Kirchheimer Marktrat einstimmig dagegen aussprach.

Über das Schulsystem in unserem Land und mögliche Alternativen dazu kann man stundenlange Debatten führen. Im Kirchheimer Marktrat, in dem sich am Dienstagabend mehr als ein Dutzend Zuhörer eingefunden hatten, fiel die Diskussion hingegen kurz aus: Nach nur einem Wortbeitrag sprach sich das Gremium einstimmig gegen die Bauvoranfrage für eine Naturschule in Hasberg aus.

Der Verein "Fenabele zur Förderung und Erhaltung des natürlichen und begeisterten Lernens" aus dem Krumbacher Ortsteil Niederraunau hatte die Voranfrage eingereicht. Auf einem Grundstück am Ortsrand Hasbergs in Richtung Schöneberg sollte die Schule in Containerbauweise entstehen. Ein Antrag für die private Schule ist Ende März bei der Regierung von Schwaben eingegangen, die diesen prüft. Da geht es etwa um das pädagogische Konzept, qualifizierte Lehrkräfte und die entsprechenden Räumlichkeiten.

Die Naturschule sollte auf einer Wiese bei Hasberg entstehen

Nun hatte der Verein ein passendes Grundstück gefunden, auf dem er die Containeranlage für circa 100 Kinder errichten könnte. Rund 2000 Quadratmeter Fläche seien für die Schule nötig, hieß es in der Bauvoranfrage. Das Areal, derzeit noch eine Wiese, solle landschaftlich aufgewertet werden, Pavillons seien angedacht und der Unterricht solle vorwiegend draußen stattfinden.

Doch es gibt ein Problem: Die Fläche liegt im Außenbereich, eine Erschließung ist nicht vorhanden. "Man kann das abkürzen: Es ist kein Baurecht gegeben", sagte Marktrat Manfred Raupach.

Warum der Marktrat die Bauvoranfrage für die private Schule ablehnte

Und auch Bürgermeisterin Susanne Fischer, die schon zuvor darauf hingewiesen hatte, dass die Gemeinde allein über baurechtliche Fragen, nicht aber über Grundsätzliches zum Schulkonzept entscheiden könne, stimmte ihm zu. Letztlich lehnten alle elf anwesenden Markträte die Bauvoranfrage ohne weitere Debatte ab.

