Kirchheimer Schlossfunken puzzeln sich ihr neues Prinzenpaar

Der Fasching hat das Unterallgäu wieder fest im Griff. An den vergangenen beiden Wochenenden wurden bei den großen Garden, den Teenies und den Minis zahlreiche neue Prinzenpaare bekannt gegeben. Meist im erweiterten Kreis der Aktiven und anschließend mit entsprechender Bekanntgabe über die sozialen Medien. Die Feeds und Stories von Instagram und Co. zeigen bei den Faschingsfreunden eine beeindruckende Vielfalt und Breite der Begeisterung im Landkreis.

Die große Bühne bereiten traditionell nur die Kirchheimer Schlossfunken ihrem neuen Regenten mit einem Eröffnungsball inklusive eigenem Motto. Diesmal durften sich die Anhänger der über 70 Aktiven in der ausverkauften TSV-Turnhalle auf einzigartige Darbietungen zum Thema Schlager freuen, die nur an diesem besonderen Abend aufgeführt werden. Ein Besuch, der sich nicht nur für Fans von Wolfgang Petry lohnte.

In Kirchheim wird ein Schlager-Feuerwerk gezündet

Angeführt von den erfrischend fröhlichen Moderatoren-Duos Moritz und Lukas Scheifele sowie Josef Fischer und Ben Mendel wurde ein rund fünfstündiges Schlager-Feuerwerk gezündet, das mit weiteren Premieren aus dem Schlossfunken-Programm aufgeladen wurde. So zeigten die Minis, die Teeniegarde und die Prinzengarde mit Unterstützung des Elferrates wunderbare Gute-Laune-Choreografien zu Gute-Laune-Musik der 80er und 90er Jahre.

Und nicht nur das: Auch bei den drei Gardemärschen der Saison zeigten die kleinen und großen Tänzerinnen, was in ihnen steckt und wie viel Arbeit, Kreativität und Leidenschaft in den vergangenen Monaten hier geflossen sind. Bei so vielen Aktiven war beim Eröffnungs- und Schlussbild mit allen Gruppen kaum noch Platz auf der Turnhallenbühne. Und das Publikum quittierte dies mit entsprechender Heiterkeit, Schunkelei und Applaus.

Mit Spannung wird die Proklamation der Prinzenpaare erwartet

Mit großer Spannung wurde natürlich die Proklamation der beiden Prinzenpaare erwartet. Und hier hatten sich die Schlossfunken – wie könnte es bei den Faschingsbegeisterten im Unterallgäu anders sein - etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Eine große Holzkiste stand im Mittelpunkt des Geschehens bei den Minis. Josef Fischer entstieg ihr mit weiteren Hinweisen auf die beiden Regenten, die er zusammen mit Hofmarschall-Partner und Ex-Prinz Ben Mendel detektivisch beleuchtete und süffisant kommentierte. Kammlach, Fußball und Playstation waren nur einige der Hinweise, die schließlich zu den neuen Regenten - Ex-Gardinchen Sara Franjic und Gardinchenbruder Lukas Ziesel – führten, die sich dann bei Rede und Walzer das Lampenfieber schnell weg redeten und tanzten.

Der Mini-Hofstaat wird regiert von Prinzessin Sarah II. (Franjic) und Prinz Lukas II. (Ziesel).

Eine lebensgroße Puzzlewand stand dagegen beim großen Prinzenpaar im Mittelpunkt des Rätsels. Verschiedene Besucher wurden im Vorfeld mit einzelnen Puzzleteilen ausgestattet und mussten diese auf der Bühne sinnvoll zusammensetzen – falsche Fährten zur Verwirrung des Publikums inklusive. Groß war der Jubel, als am Ende das Ehepaar Laura und Dominik Kotnig nach vielen aktiven Jahren als neues Prinzenpaar vorgestellt wurde. Mit einem Walzer mit integriertem Charleston und witzigen Zeitlupeneffekten zogen sie alle in ihren Bann. Ein gelungener Auftakt in eine noch lange Faschingssaison.

