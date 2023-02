Kirchheim

vor 17 Min.

Lisa Fuhrmann will als neue Leiterin wieder Leben ins Juze bringen

Plus Es ist ruhig geworden in Kirchheims Jugendarbeit. Lisa Fuhrmann, die neue Leiterin des Juze, will das ändern. Sie hat schon einiges umgesetzt und noch mehr geplant.

Von Melanie Lippl

Eigentlich wollte Lisa Fuhrmann nie in dem Ort arbeiten, in dem sie lebt. Nun leitet die 28-jährige Kirchheimerin seit Kurzem das Jugendzentrum in der Alten Mädchenschule. Seit zehn Jahren ist die gelernte Erzieherin beim Kreisjugendring Unterallgäu angestellt, hat bislang in Mindelheim gearbeitet und von dort aus mitverfolgt, was sich in Kirchheims Jugendarbeit tat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

